Conclusa la challenge Casa Bonello Tre prove con 38 società e 650 al via

Con la terza e ultima prova si è conclusa la dodicesima Challenge Casa Bonello di mountain bike per giovanissimi, presso l’impianto del ciclodromo che sorge in località La Catena nel Comune di San Miniato. È stato un successo per la rassegna organizzata efficacemente dalla Ciclistica San Miniato-S.Croce sull’Arno con il presidente Franco Biagini e Massimo Fogli (consigliere del Comitato Regionale Toscana di ciclismo), il segretario Daniele Brotrini, assieme ai loro collaboratori, come testimoniato da queste cifre. Alle tre prove patrocinate dal Comune di San Miniato, hanno preso parte complessivamente 650 concorrenti in rappresentanza di 38 società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Conclusa la challenge Casa Bonello. Tre prove con 38 società e 650 al via

News recenti che potrebbero piacerti

Venerdì scorso si è conclusa con successo la seconda edizione del percorso di Alta Formazione in Un viaggio formativo intenso e stimolante, che ha visto la partecipazione di docenti accademici, esperti del settore e un network di - facebook.com Vai su Facebook

SI E' CONCLUSA LA CHALLENGE CASA DI BONELLO, ECCO TUTTI I VINCITORI - Con la terza e ultima prova si è conclusa la dodicesima Challenge Casa Bonello di mountain bike per giovanissim i, presso l’impianto del ciclodromo che sorge in località La Catena nel Comune di San Mi ... Da tuttobiciweb.it

Mountain Bike, tutti i vincitori finali della Challenge Casa Bonello - San Miniato, 26 ottobre 2025 – Con la terza e ultima prova si è conclusa la dodicesima Challenge Casa Bonello di mountain bike per giovanissimi, presso l’impianto del ciclodromo che sorge in località ... Da msn.com

Casa Bonello, sabato il gran finale. Il successo della seconda prova - Favorita da un’altra splendida giornata di sole anche la seconda prova della Challenge fuoristrada giovanissimi a Casa Bonello ha riscosso un notevole successo di adesioni. Si legge su lanazione.it