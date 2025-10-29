Concerti con Soli Orchestra e Coro del Conservatorio L Cherubini in collaborazione con Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e Opera di Santa Maria del Fiore

Dei due appuntamenti da non perdere nel cuore della città, ecco il primo, venerdì 31 ottobre (il secondo, sabato 1 novembre) per celebrare la grande tradizione sinfonico-corale, con il Conservatorio “Cherubini” di Firenze e il sostegno del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Opera di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Altre date, altri concerti, stesso divertimento! Scopri subito le nuove partenze in bus : EROS RAMAZZOTTI - San Siro 9 Giugno 2026 CLAUDIO BAGLIONI - Villafranca, Verona 2 Luglio 2026 Partenza da Piacenza (Stadio Garilli) con servizio di trasp Vai su Facebook

Coro “Settimio Zimarino” e orchestra “Ensemble Armonie” in concerto al teatro Marrucino - La stagione concertistica 2025 del teatro Marrucino prosegue con il concerto del coro Schola Cantorum “Settimio Zimarino” di Chieti insieme all’orchestra d’archi “Ensemble Armonie”, sotto la direzione ... Come scrive chietitoday.it

Concerti Coro e Orchestra Cremona Antiqua: Info e Biglietti del Tour 2025/2026 - Concerti Coro e Orchestra Cremona Antiqua: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. Si legge su rockol.it

Daniel Harding, orchestra e coro di Santa Cecilia in Andalusia - L'Orchestra di Santa Cecilia arriva per la prima volta in Andalusia, con concerti a Granada e Siviglia. Come scrive ansa.it