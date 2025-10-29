Capelli biondi e mossi, raccolti in cima con due piccole mollette. Lineamenti definiti. Una bellezza che non arretra. Anna Katharina Fröhlich è nata a Bad Hersfeld nel 1971, scrive in tedesco e in italiano, vive a Mornaga, sul Lago di Garda. Con La trama dell’invisibile (Mondadori) ha raccontato, per la prima volta, venticinque anni d’amore con Roberto Calasso, dal loro primo incontro nel 1995 alla Fiera del Libro di Francoforte fino alla sua morte, nel 2021. Lei nel 1995 ha ventitré anni. È una giovane donna che si muove tra i libri e il rigoglioso giardino della casa sul Garda che cura con la madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con lui ho capito che il destino è diventare ciò che si è”: Anna Katharina Fröhlich torna a parlare del suo legame con Roberto Calasso