Con la consegna dei premi Vela Latina si chiude la Settimana della cultura del mare

GALLIPOLI - I laboratori esperienziali sull'ambiente marino e sulla sostenibilità, la caccia al tesoro nella natura della riserva e i premiVela Latina" concludo la tredicesima edizione della Settimana della cultura del mare di Gallipoli.Nella giornata di giovedì, 30 ottobre, dalle 9:30 alle 12.

