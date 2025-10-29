Con la consegna dei premi Vela Latina si chiude la Settimana della cultura del mare
GALLIPOLI - I laboratori esperienziali sull’ambiente marino e sulla sostenibilità, la caccia al tesoro nella natura della riserva e i premi “Vela Latina” concludo la tredicesima edizione della Settimana della cultura del mare di Gallipoli.Nella giornata di giovedì, 30 ottobre, dalle 9:30 alle 12. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
