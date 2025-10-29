Con la Cisl per i lavoratori della rsa
Forza Italia si schiera con la Cisl contro i tagli al personale del Regina Elena. E lo fa attraverso le parole del segretario comunale Giuseppe Bergitto. "Come più volte sottolineato, Forza Italia ritiene urgente un cambio di passo nella gestione dei servizi che il Comune deve garantire ai propri cittadini - scrive Bergitto -. È paradossale che da un lato si approvi una delibera per tutelare la paga oraria minima di 9 euro, e dall’altro si riducano drasticamente le ore di lavoro, si aumenti l’impiego di personale proveniente da cooperative, spesso pagato meno e con contratti precari, e si ricorra a lavoratori interinali che costano di più ma non assicurano continuità né stabilità occupazionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it
