Con la Cisl per i lavoratori della rsa

Lanazione.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forza Italia si schiera con la Cisl contro i tagli al personale del Regina Elena. E lo fa attraverso le parole del segretario comunale Giuseppe Bergitto. "Come più volte sottolineato, Forza Italia ritiene urgente un cambio di passo nella gestione dei servizi che il Comune deve garantire ai propri cittadini - scrive Bergitto -. È paradossale che da un lato si approvi una delibera per tutelare la paga oraria minima di 9 euro, e dall’altro si riducano drasticamente le ore di lavoro, si aumenti l’impiego di personale proveniente da cooperative, spesso pagato meno e con contratti precari, e si ricorra a lavoratori interinali che costano di più ma non assicurano continuità né stabilità occupazionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

con la cisl per i lavoratori della rsa

© Lanazione.it - Con la Cisl per i lavoratori della rsa

Argomenti simili trattati di recente

cisl lavoratori rsaRsa, no a tagli e razionalizzazione: "Penalizzano i lavoratori e i servizi" - Mastorci della Cisl Fp propone un piano che prevede meno costi senza contrarre l’assistenza agli anziani ospiti "Il Regina Elena non può subire la riduzione delle ore: si ricorra alla stabilizzazione ... Scrive msn.com

Cisl Fp: “Ora avanti con contrattazione integrativa e apertura tornata 2025–2027” - “Oggi abbiamo sottoscritto in via definitiva il CCNL della Sanità Pubblica per il triennio 2022–2024. Si legge su quotidianosanita.it

Ccnl Rsa Aiop, domani lo sciopero nazionale. Nel Lazio lavoratori in piazza sotto la sede della Regione - E alla Regione, a cui fa capo il sistema sanitario regionale, dicono: “Rivaluti le tariffe e prenda ... Lo riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Cisl Lavoratori Rsa