Con i bambini al Giubileo del Mondo Educativo come esperienza significativa

Con i bambini sarà presente al Giubileo del mondo educativo, che coinvolge migliaia di insegnanti, educatori, ricercatori e studenti provenienti da tutto il mondo, tra le esperienze più significative a livello internazionale domani 30 ottobre presso la Sala San Pio X nello spazio delle “Costellazioni delle Reti Educative” con il presidente Marco Rossi-Doria in dialogo con padre Ezio Lorenzo Bono, referente del Patto educativo globale della Chiesa. “Con i bambini è partner del Giubileo del Mondo Educativo 2025. Questo è motivo per noi di profondo orgoglio – spiega il presidente Marco Rossi-Doria - Rappresenta infatti il più grande evento internazionale che riunisce le eccellenze nel campo dell'educazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Con i bambini al Giubileo del Mondo Educativo, come esperienza significativa

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi pomeriggio dalle ore 15.30 in Piazza Duomo si svolgerà il tradizionale Pellegrinaggio mariano dei bambini e dei ragazzi, vissuto in quest'anno giubilare come #giubileo #giubileodeiragazzi sul tema “Con Maria #pellegrini di #speranza”. La segreteria ap Vai su Facebook

Giubileo del Mondo Educativo, Valditara: “Corsi contro discriminazione, investimenti PNRR e Agenda Sud per una scuola più equa e partecipativa” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto presso l'Auditorium della Conciliazione a Roma nell'ambito del Giubileo del Mondo Educativo, svoltosi dal 27 ottobre al 1° n ... Si legge su orizzontescuola.it

Siria, oltre 15mila bambini e bambine di nuovo a scuola grazie al progetto "Back-to-learning" - Nel Paese dilaniato da 14 anni di conflitto, il programma è stato promosso da Global partnership for education, in collaborazione con Unicef e Save the children: attraverso percorsi di istruzione non ... famigliacristiana.it scrive

Giubileo dell’Educazione: speranza, scienza e sfide del futuro. La Santa Sede partecipa alla “rivoluzione educativa globale” (Chiara Lonardo) - È stato presentato oggi, mercoledì 22 ottobre, presso la Sala Stampa della Santa Sede, il programma del Giubileo del Mondo Educativo, un evento che vedrà convergere a Roma, dal 27 ottobre al 1 novembr ... Segnala farodiroma.it