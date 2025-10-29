Con fumogeni e mazze su tangenziale ultras Reggiana tentano imboscata a tifosi Modena

(Adnkronos) – In cinquanta, con mazze e fumogeni in pugno, hanno raggiunto la tangenziale allo scopo di bloccare la viabilità e intercettare i tifosi del Modena per arrivare allo scontro, apprende l'Adnkronos. È successo a Reggio Emilia, poco prima dell’apertura dei cancelli dello stadio Mapei dove è in corso la partita di Serie B ‘Reggiana . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

