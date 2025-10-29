Comunità unita per ' Emergency in castagna'

Domenica 26 Ottobre si è svolta, tra i colori caldi dell’autunno, la manifestazione ‘Emergency in Castagna’, un’iniziativa solidale ospitata nel suggestivo castagneto di Silvia Villani, nei pressi di San Giovanni Rotondo. La giornata ha riunito numerosi partecipanti in un clima di amicizia e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it