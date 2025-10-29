Comune autorizza nuova antenna telefonica e incassa subito 60mila euro
La giunta comunale di Castel Volturno, guidata dal sindaco Pasquale Marrandino, ha approvato all’unanimità la delibera che sancisce l’accordo con la società Inwit per la realizzazione di una nuova stazione radio base 5G nell’ambito del piano nazionale “Italia 5G” finanziato con fondi PNRR. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo gli esposti del consigliere il comune accerta ampliamenti mai autorizzati, muri abbattuti e una cucina trasformata in camera - facebook.com Vai su Facebook
Grottaferrata – Antenna al Villino, il Comune punta a rescindere il contratto per “inadempienze della ditta” - A Grottaferrata la Commissione consiliare convocata per discutere l'installazione dell'antenna nel Villino delle Civette ... Da castellinotizie.it
In via Tonnini svetta la nuova antenna, il Comune di Osimo non si arrende: ricorso-bis - Dopo il tentativo del Comune di stoppare per vie legali l’installazione del traliccio nella via del quartiere di Osimo Sud, a giugno era arrivata la ... Riporta corriereadriatico.it
Nuova antenna a Trodica, il Comune al Consiglio di Stato - Torna a bussare al Consiglio di Stato l’amministrazione comunale di Morrovalle, con un ricorso per chiedere chiarimenti riguardo all’installazione dell’antenna in un terreno tra via Brodolini e via ... Come scrive ilrestodelcarlino.it