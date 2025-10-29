Compare una svastica in centro a Monte San Savino

Due giorni fa sono comparse scritte contro la squadra di calcio della Lazio corredate da una svastica nel centro storico fi Monte San Savino. Il graffito è stato eseguito sull'asfalto, precisamente sulle strisce pedonali davanti all'ingresso di Porta Romana. È stato realizzato con vernice nera. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

