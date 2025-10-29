Como-Verona le pagelle | Douvikas gol da incorniciare 7 Diao fuori forma 5
I gialloblù regalano troppo. Serdar il migliore dei suoi, e non solo per la rete del momentaneo pareggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SERIE A I In campo Roma-Parma, Juventus-Udinese e Como Verona DIRETTA e FOTO per il turno infrasettimanale valido per la nona giornata di campionato #ANSA - X Vai su X
Le partite del mercoledì del turno infrasettimanale: ci sono anche Bologna-Torino, Como-Verona e Genoa-Cremonese #SportMediaset Vai su Facebook
Como-Verona, le pagelle di CM: che partita Douvikas, Giovane e Orban steccano - 1, nona giornata di Serie A. Segnala calciomercato.com
Serie A: il Como torna a vincere, tris al Verona - 1 sugli scaligeri, che avevano pareggiato con Serdar. sportmediaset.mediaset.it scrive
Il Como supera il Verona 3-1 e irrompe in zona Champions - Al Sinigaglia vittoria di forza per la squadra di Fabregas, che vola in classifica: nel primo tempo botta e risposta Douvikas- Riporta corrieredellosport.it