Como - Hellas Verona le formazioni ufficiali | Serdar a riposo Akpa Akpro in campo
I gialloblu scendono in campo alle 18.30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia per affrontare il Como nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A. L'Hellas deve ancora trovare la prima vittoria in campionato e Zanetti non ha disposizione Nunez per questa sfida. Queste le. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Importante sfida in casa Il preview di Como-Hellas Verona ? https://comofootball.com/match-preview-como-vs-hellas-verona/ Vai su Facebook
Como-Verona, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Como – Hellas Verona: ecco le formazioni ufficiali - Hellas Verona formazioni ufficiali: ecco le scelte di Fabregas e Zanetti per la nona giornata di Serie A 2025/26. Si legge su generationsport.it
Como-Verona, le formazioni ufficiali: Fabregas con Diao titolare per la prima volta in stagione - Tutto pronto al Sinigaglia per la sfida fra Como ed Hellas Verona delle ore 18. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Como-Hellas Verona: le formazioni ufficiali, orario e dove vederla in tv e streaming - Il Como cerca il riscatto in questo turno infrasettimanale, dopo il pareggio a Parma sabato scorso. Lo riporta msn.com