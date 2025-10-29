Commercio estero | Benigni Fi ' cresce grazie all' azione vincente di Tajani'
Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione per i dati Istat che certificano la crescita dell'export extra Ue: +5,9% a settembre e +9,9% su base annua. È un risultato che premia il lavoro del ministro Antonio Tajani e la sua visione di una diplomazia economica orientata alla diversificazione e alla crescita". Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia. "Nonostante il difficile contesto internazionale e l'imposizione dei dazi che stanno colpendo diversi settori – prosegue – l'Italia continua a espandersi e a rafforzare la propria presenza sui mercati globali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
