Commento al Vangelo di oggi 29 ottobre 2025 | Lc 13,22-30
Meditiamo il Vangelo del 29 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno» Mercoledì della XXX settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 13,22-30 In quel tempo, Gesù passava. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
