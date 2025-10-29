Commento al Vangelo di oggi 29 ottobre 2025 | Lc 13,22-30

Lalucedimaria.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meditiamo il Vangelo del 29 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.  «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno» Mercoledì della XXX settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 13,22-30 In quel tempo, Gesù passava. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

commento al vangelo di oggi 29 ottobre 2025 lc 1322 30

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 29 ottobre 2025: Lc 13,22-30

Altri contenuti sullo stesso argomento

commento vangelo oggi 29Commento al Vangelo di oggi 28 ottobre 2025: Lc 6,12-19 - Meditiamo il Vangelo del 28 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Si legge su lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Commento Vangelo Oggi 29