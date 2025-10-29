Come stanno Dettwiler e Rueda a 3 giorni dall'incidente in Malesia | il nuovo bollettino sulle condizioni

Migliorano le condizioni di Noah Dettwiler e José Antonio Rueda dopo il drammatico incidente in Moto3 a Sepang: il pilota svizzero non è più in pericolo di vita, lo spagnolo rientra in Spagna per operarsi alla mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente in Moto 3 a Sepang, Dettwiler colpito in pieno da Rueda: piloti in ospedale, come stanno

Spaventoso incidente in Moto3 a Sepang, Rueda centra Dettwiler: piloti in ospedale in elicottero. Dazn ha riportato che Rueda ha potuto parlare con i membri del suo team, spiegando di essere dolorante ma cosciente, mentre i primi esami medici "stanno dan

Incidente Dettwiler-Rueda: il punto del Dottor Charte - Il Dottor Charte ha spiegato cosa è successo in Malesia e come stanno Noah Dettwiler e José Antonio Rueda dopo l'incidente in Moto3 ... Lo riporta formulapassion.it

Moto3, Dettwiler: migliorano le condizioni, ora stabili e non più critiche. Le news - È arrivato l'ultimo aggiornamento sulle condizioni di Noah Dettwiler, il giovane svizzero coinvolto nel gravissimo incidente con José Antonio Rueda prima del via del GP di Malesia di Moto3. Come scrive sport.sky.it

Incidente Moto 3 tra Rueda e Dettwiler al GP Malesia, un pilota è grave: è la stessa pista di Marco Simoncelli - Grave incidente in Moto3 a Sepang: José Antonio Rueda e Noah Dettwiler si scontrano nel giro di allineamento. Scrive virgilio.it