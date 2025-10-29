Come sta Martinez? L' Inter l' ha affidato a uno psicologo chiusi tutti i social
Il portiere nerazzurro sotto shock dopo l'incidente di ieri che ha causato la morte di un anziano. Guidava un Suv elettrico nuovo di zecca, tornerà ad allenarsi la prossima settimana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
