Come sta Italiano dopo le dimissioni dall'ospedale | quando tornerà in panchina con il Bologna
Italiano è tornato a casa dopo il ricovero per polmonite e seguirà il Bologna contro il Torino, ma non dalla panchina: quando rientrerà l'allenatore e quali sono le sue condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dopo il ricovero dei giorni scorsi a causa di una polmonite, Italiano è stato dimesso oggi dall'ospedale, pronto a tornare al lavoro a partire da domani La nota del club - facebook.com Vai su Facebook
Antonio Fuoco, un italiano al volante della Ferrari dopo 16 anni - X Vai su X
Mediobanca, Nagel lascia dopo 22 anni: incassati oltre 40 milioni - Il dopo Nagel apre una nuova fase per Mediobanca: l’ex ad lascia con oltre 40 milioni di incassi da azioni e anche i top manager realizzano plusvalenze record ... Riporta quifinanza.it
Bardella, dopo dimissioni Lecornu Macron sciolga il Parlamento - Dopo l'annuncio delle dimissioni del premier francese Sébastien Lecornu, Jordan Bardella (RN) chiede che il presidente Emmanuel Macron sciolga l'Assemblea Nazionale. notizie.tiscali.it scrive
La borsa Parigi scivola dopo dimissioni di Lecornu, -1,75% - Scivola la borsa di Parigi dopo le dimissioni del primo ministro Sebastien Lecornue, accettate dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Da ansa.it