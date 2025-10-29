Come sta Dettwiler dopo l’incidente in Malesia | lo sfortunato pilota svizzero non è più in condizioni critiche

Emergono nuovi dettagli a proposito dei gravi infortuni rimediati da Noah Dettwiler nel terribile incidente avvenuto ieri durante il giro di ricognizione del Gran Premio della Malesia 2025 di Moto3. Lo svizzero, centrato in pieno mentre procedeva a bassa velocità dal campione mondiale Josè Antonio Rueda (che si è accorto troppo tardi della situazione non riuscendo ad evitarlo), è stato trasportato in ospedale a Kuala Lumpur dovendo sottoporsi a diversi interventi chirurgici per rimanere in vita. Secondo Sky Sport, il giovane pilota svizzero “avrebbe riportato un  severo trauma cranico (ma fortunatamente pare non siano presenti ematomi cerebrali), oltre a traumi ad addome e torace, la  rottura della milza  e la  frattura di tibia e perone “. 🔗 Leggi su Oasport.it

