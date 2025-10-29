Tra lunedì e martedì, a Parigi si è svolto un processo per cyberbullismo contro dieci persone, che sono accusate di aver sostenuto la teoria cospirazionista per la quale la Première Dame Brigitte Macron, in realtà sarebbe biologicamente un uomo. La moglie del presidente francese Emmanuel Macron, secondo gli imputati, sarebbe dunque una donna trans; gli stessi fautori di queste tesi, però, non sono soliti usare questa espressione, a causa delle loro posizioni estremamente transfobiche. Brigitte Macron ha sporto denuncia nel 2024. Le dicerie si rincorrono da tempo, ma solo di recente i coniugi Macron hanno deciso di trascinare in tribunale chiunque alimenti queste voci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Come sta andando il processo per cyberbullismo ai danni di Brigitte Macron?