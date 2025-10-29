Come sarà la prossima Toyota Corolla? Al Salone di Tokyo il concept della nuova serie

29 ott 2025

Al Japan Mobility Show Toyota ha svelato in anteprima mondiale il concept della nuova Corolla, un prototipo che non rappresenta solo un’evoluzione estetica, ma anche un manifesto di versatilità tecnologica che proietta il marchio verso il futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come sarà la prossima Toyota Corolla? Al Salone di Tokyo il concept della nuova serie

