Mancava solo il sindaco Andrea Biancani, impegnato su un altro fronte. Molto più pratico. Unico assente ‘giustificato’, perché ieri mattina all’hotel Charlie c’erano tutti. Mezza giunta, mezza opposizione, ma soprattutto c’erano tantissimi tecnici per il primo confronto su quella che sarà la città del futuro. Tradotto: il nuovo piano regolatore che ora si chiama Pug. Oltre duecento persone in sala ad ascoltare gli interventi che sono partiti con l’assessore al ramo, Andrea Nobili. Il quale è partito citando Cartesio e poi ha raffrontato la "città dell’uomo solo (Brasilia di Oscar Niemeyer), ad un’altra città e cioè Firenze: Quale è meglio?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come sarà la nuova Pesaro. Porto, aree dismesse, S. Bartolo. Eliminare il degrado e rinascere