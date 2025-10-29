Come sarà la nuova Pesaro Porto aree dismesse S Bartolo Eliminare il degrado e rinascere

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancava solo il sindaco Andrea Biancani, impegnato su un altro fronte. Molto più pratico. Unico assente ‘giustificato’, perché ieri mattina all’hotel Charlie c’erano tutti. Mezza giunta, mezza opposizione, ma soprattutto c’erano tantissimi tecnici per il primo confronto su quella che sarà la città del futuro. Tradotto: il nuovo piano regolatore che ora si chiama Pug. Oltre duecento persone in sala ad ascoltare gli interventi che sono partiti con l’assessore al ramo, Andrea Nobili. Il quale è partito citando Cartesio e poi ha raffrontato la "città dell’uomo solo (Brasilia di Oscar Niemeyer), ad un’altra città e cioè Firenze: Quale è meglio?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

come sar224 la nuova pesaro porto aree dismesse s bartolo eliminare il degrado e rinascere

© Ilrestodelcarlino.it - Come sarà la nuova Pesaro. Porto, aree dismesse, S. Bartolo. Eliminare il degrado e rinascere

Leggi anche questi approfondimenti

sar224 nuova pesaro portoCome sarà la nuova Pesaro. Porto, aree dismesse, S. Bartolo. Eliminare il degrado e rinascere - Insomma Pesaro ’città e contà’ puntando forte anche sulla identità culturale. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Pesaro, arriva la nuova guardiana del porto. Finale con il naso all’insù per i fuochi - Al ritorno ci sarà la novità di questa edizione: presso il molo di Momo (di fronte a quello dove si trova il Moloco ... Riporta corriereadriatico.it

Biancani al timone traccia la direzione: «Dragaggio del porto di Pesaro. Lanciamo un segnale con la nuova darsena» - Una su tutte: il dragaggio, ovvero un miraggio ormai diventato una sorta di leggenda metropolitana. Scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Sar224 Nuova Pesaro Porto