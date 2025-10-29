Come ricreare l' emozione di sentirsi a casa quando non si è a casa
Desideriamo tutti un «nido» a cui poter far ritorno. Un luogo dove sentirci sicuri, protetti, accuditi. Lo aneliamo, in particolare, quando lo perdiamo, ne siamo lontani o magari la vita ci sta mettendo alla prova. Ricrearne l’atmosfera è però possibile. Così. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondisci con queste news
RICREARE I SOGNI CON L’IA Il Dream Recorder è un dispositivo open source progettato per trasformare i sogni in brevi filmati generati dall’intelligenza artificiale. Si presenta come un oggetto da comodino, costruibile in modalità “fai-da-te” con componenti co Vai su Facebook
La curva dell’emozione. Ducati, tifosi alla prova. Marc vuole sentirsi a casa - Il cuore dice ancora Bagnaia, ma Marc sta scrivendo la storia per Borgo Panigale . Riporta quotidiano.net