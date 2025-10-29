Come organizzare un matrimonio monocromatico

Non sempre i fiori d'arancio sono sinonimo di multicolor. Se molte coppie sognano una palette cromatica con sfumature complementari o nuance sgargianti ad alto contrasto, altre preferiscono invece cerimonie nuziali all'insegna di una singola tonalità. Organizzare un matrimonio monocromatico vuol dire poter puntare sul proprio colore preferito, declinandolo in tutte le sue sfumature: dagli inviti alle decorazioni, tutti i dettagli dei fiori d'arancio si tingono di un'unica nuance. L'effetto, a contrario di quanto si potrebbe immaginare, è tutt'altro che noioso. Cos'è un matrimonio monocromatico?.

