Come Nvidia nessuno mai l’azienda che vale 5.000 miliardi di dollari

La prima nella storia. Nvidia continua a macinare record su record. L’ultimo è l’aver raggiunto i 5.000 miliardi di dollari di valore di mercato, giusto tre mesi dopo aver toccato quota 4.000 miliardi dollari, un’altra prima volta. Mai nessuna azienda ci era riuscita. All’apertura di Wall Street di stamattina, il prezzo delle azioni era di 210 dollari, ben il 50% in più rispetto all’inizio dell’anno. Per il Dow Jones, Nvidia adesso vale più di Amd, Arm Holdings, Asml, Broadcom, Intel, Lam Research, Micron, Qualcomm e Taiwan Semiconductor Manufacturing messe insieme. L’ascesa parte ovviamente dal lancio di Chat-GPT, nel 2022. 🔗 Leggi su Formiche.net

