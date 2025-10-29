Come Mosca tenta di destabilizzare la Francia e l’Europa

La guerra d’influenza russa ha scelto la capitale francese come laboratorio di provocazioni simboliche e campagne psicologiche: 35 mani rosse sul Muro dei Giusti del Memoriale della Shoah; teste di maiale davanti a nove moschee dell’Île-de-France; stelle di David spruzzate a stencil sui muri; perfino “bare” accostate alla Tour Eiffel. Il filo rosso, riportato da Politico e ricostruito da inquirenti e apparati, è una strategia a bassa intensità e alta visibilità, che accende le fratture identitarie e corrode il consenso verso l’appoggio a Kyiv. Perché la Francia Parigi pesa, e quindi attira fuoco di disturbo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Come Mosca tenta di destabilizzare la Francia (e l’Europa)

Altri contenuti sullo stesso argomento

UCRAINA | Zelensky: "Serve sostegno dell'Europa per altri 2-3 anni di lotta. L'ho ribadito a tutti i leader europei". Il presidente ucraino: "La Russia ha messo piede a Pokrovsk". Mosca cerca di conquistare la roccaforte da oltre un anno #ANSA - X Vai su X

UCRAINA | Decine di droni ucraini hanno preso di mira stanotte Mosca, secondo il sindaco Sergey Sobyanin citato dai media locali. Le difese aeree russe hanno abbattuto finora circa 30 velivoli, riporta da parte sua l'agenzia di stampa Tass. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni, testa a testa in Moldavia: filorussi in lieve vantaggio - Stando ai primi risultati, con il 10% delle schede scrutinate, il Blocco Patriottico guidato dall’ex presidente Igor Dodon, vicino al Cremlino ... Si legge su ilsole24ore.com

Zelensky, Mosca non è riuscita a destabilizzare la Moldavia - La Russia "non è riuscita a destabilizzare la Moldavia" e la sua "influenza sovversiva" non si diffonderà ulteriormente: lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che rende omaggio alla ... ansa.it scrive

Zelensky, Mosca non è riuscita a destabilizzare la Moldavia - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... Lo riporta ansa.it