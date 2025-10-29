Come Mosca tenta di destabilizzare la Francia e l’Europa

La guerra d’influenza russa ha scelto la capitale francese come laboratorio di provocazioni simboliche e campagne psicologiche: 35 mani rosse sul Muro dei Giusti del Memoriale della Shoah; teste di maiale davanti a nove moschee dell’Île-de-France; stelle di David spruzzate a stencil sui muri; perfino “bare” accostate alla Tour Eiffel. Il filo rosso, riportato da Politico e ricostruito da inquirenti e apparati, è una strategia a bassa intensità e alta visibilità, che accende le fratture identitarie e corrode il consenso verso l’appoggio a Kyiv. Perché la Francia Parigi pesa, e quindi attira fuoco di disturbo. 🔗 Leggi su Formiche.net

