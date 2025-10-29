Com’è morta Beatrice Bellucci Incidente sulla Colombo i primi esiti dell’autopsia

La verità sulle cause della morte di Beatrice Bellucci inizia lentamente a emergere dalle carte dellautopsia. A soli vent’anni, la giovane romana ha perso la vita in modo istantaneo a causa di un violento politrauma toracico e addominale, riportato nell’impatto devastante dell’incidente avvenuto nella serata di venerdì scorso su via Cristoforo Colombo. È quanto confermano i primi risultati dell’esame autoptico eseguito al Policlinico di Tor Vergata, che ha permesso di chiarire con maggiore precisione la natura delle lesioni subite dalla ragazza e l’entità dello scontro che le è stato fatale. Beatrice viaggiava come passeggera a bordo di una Mini Cooper, insieme all’amica Silvia Piancazzo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

