Come l' incontro tra Xi e Trump potrebbe fermare la guerra in Ucraina
Già prima di iniziare il suo tour in Asia, Donald Trump aveva un'idea: spingere la Cina a esercitare una pressione sulla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. I tentativi del presidente statunitense di portare al tavolo Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky si sono rivelati più difficili. 🔗 Leggi su Today.it
L'incontro a Tokyo tra Donald Trump e Sanae Takaichi ha prodotto un accordo sui minerali critici e un'intesa da 550 miliardi di dollari sugli investimenti giapponesi negli Usa. Vai su Facebook
I pettegolezzi su un incontro fra Trump e Kim Jong Un silenziati da una manciata di missili. Dopo mesi di silenzio, la Corea del nord spara diversi missili a pochi giorni dal vertice Apec in Corea del sud. Di @GiuliaPompili - X Vai su X
Incontro Xi-Trump: “Pechino non si fida degli Usa. Vuole un cambio di linea sul futuro di Taiwan” - Hua Chen: Taipei guarderà con moltissima attenzione all’incontro fra i due leader, soprattutto alla posizione che terranno gli ... Da repubblica.it
Usa-Cina: Trump si aspetta un 'incontro eccellente' con Xi Jinping - Ministero Esteri cinesi conferma ufficialmente appuntamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com scrive
Trump partito per l'Asia, incontrerà Xi: «Parleremo di Russia, vorrei che ci aiutasse» - Nell'incontro con Xi Jinping, Donald Trump è interessato a parlare di scambi commerciali. Segnala ilmattino.it