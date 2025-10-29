Come l' incontro tra Xi e Trump potrebbe fermare la guerra in Ucraina

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già prima di iniziare il suo tour in Asia, Donald Trump aveva un'idea: spingere la Cina a esercitare una pressione sulla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. I tentativi del presidente statunitense di portare al tavolo Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky si sono rivelati più difficili. 🔗 Leggi su Today.it

