Come le banche possono sostenere il paese Panetta e Giorgetti | due mondi a confronto

Ilfoglio.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata del risparmio promossa dall’Acri ha rappresentato, tra l’altro, l’occasione per un confronto, anche se indiretto, tra il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sul ruolo delle banche nel sistema paese. Che i due parlassero dallo stesso pulpito non poteva capitare in un momento più teso nei rapporti tra sistema del credito e governo. Dopo che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto il punto sulla manovra dicendo che è giusto che le banche offrano un contributo (anche di 5 miliardi come chiesto dalla Lega), la discussione è praticamente chiusa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

come le banche possono sostenere il paese panetta e giorgetti due mondi a confronto

© Ilfoglio.it - Come le banche possono sostenere il paese. Panetta e Giorgetti: due mondi a confronto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Come le banche possono sostenere il paese. Panetta e Giorgetti: due mondi a confronto - Alla giornata del risparmio il confronto, anche se indiretto, tra il governatore di Bankitalia e il ministro dell’Economia mette in luce due visioni opposte: per il primo le banche devono rafforzare l ... Si legge su ilfoglio.it

banche possono sostenere paeseGiorgetti: banche nelle condizioni migliori per sostenere economia - "Nel nostro Paese larga parte del risparmio è canalizzata mediante il sistema bancario che oggi è nelle condizioni migliori per sostenere l'economia, come testimoniato dai principali ind ... Si legge su finanza.repubblica.it

banche possono sostenere paeseBanche, è nuovo duello. Mef: “Date più prestiti”. Per l’Abi sono sufficienti - Stavolta lo scontro non è sul contributo della finanza alla manovra. Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Banche Possono Sostenere Paese