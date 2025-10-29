Come le banche possono sostenere il paese Panetta e Giorgetti | due mondi a confronto

La giornata del risparmio promossa dall’Acri ha rappresentato, tra l’altro, l’occasione per un confronto, anche se indiretto, tra il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sul ruolo delle banche nel sistema paese. Che i due parlassero dallo stesso pulpito non poteva capitare in un momento più teso nei rapporti tra sistema del credito e governo. Dopo che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto il punto sulla manovra dicendo che è giusto che le banche offrano un contributo (anche di 5 miliardi come chiesto dalla Lega), la discussione è praticamente chiusa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

