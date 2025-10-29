Come gli accessori stanno rivoluzionando la moda contemporanea
Gli accessori stanno rivoluzionando il panorama della moda, presentando un perfetto equilibrio tra creatività e opportunità di investimento. su Donne Magazine.
Ceolini (Confindustria accessori moda), dazi Usa 15% male minore - La decisione dell'amministrazione statunitense di fissare al 15% i dazi sulle importazioni provenienti dall'Unione Europea, tra cui rientrano anche gli accessori per la moda, è "il male minore che ... Scrive ansa.it
Confindustria accessori moda: «I dazi Usa al 15% pesano sull’export made in Italy» - È entrata oggi in vigore la misura dell’amministrazione statunitense che impone dazi al 15% sulle importazioni provenienti dall’Unione europea, con ricadute anche sul comparto degli accessori moda ... Lo riporta milanofinanza.it
La moda in crisi? Non tutto: la riscossa degli accessori diventati oggetti di culto (col vintage) - L’abbigliamento in crisi, complice quello che gli addetti ai lavori chiamano apertamente luxury shame, di “vergogna per il lusso”, ma gli accessori (pelletteria, occhiali, bigiotteria e beauty) ... Si legge su corriere.it