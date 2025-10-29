Come giocherà la Juventus con Spalletti e chi ci guadagnerà di più tra i calciatori

Come giocherà la nuova Juventus di Luciano Spalletti: le novità tattiche, i due moduli già visti con Napoli e Roma e i giocatori che potrebbero trarne più vantaggio. L'occasione per rilanciare Koopmeiners e valorizzare a pieno il potenziale di Yildiz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

