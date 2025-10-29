Come funziona l’assicurazione scontata di Poste con la polizza modulare

Gli imprevisti fanno parte della vita quotidiana. Possedere una polizza assicurativa, però, può aiutare a fronteggiarli senza compromettere la stabilità del bilancio familiare. Averne una è inoltre una scelta prudente nonché un modo concreto per pianificare il futuro con una serenità maggiore. Quelle moderne, come l’ assicurazione modulare di Poste Italiane, danno anche la possibilità di scegliere solo le garanzie necessarie evitando costi inutili e garantendo una protezione su misura. Adesso è anche scontata. Il Black Month di Poste Italiane è infatti arrivato in anticipo, e fino al 30 novembre 2025 i nuovi clienti che acquisteranno una polizza in un ufficio postale potranno fruire di uno sconto del 10% sul premio per il primo anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

