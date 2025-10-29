Come funziona il braccialetto elettronico e perché nel caso di Castelnuovo non è scattato

A Castelnuovo del Garda in provincia di Verona Reis Pedroso Douglas ha ucciso la compagna Jessica Stapazzollo Custodio de Lima nonostante il braccialetto elettronico. Il cittadino brasiliano avrebbe dovuto portarlo a partire dal 19 maggio per disposizione del magistrato. Ma lo aveva rimosso e i carabinieri lo stanno ancora cercando. Mentre Jessica non aveva il dispositivo Fastweb per la segnalazione: lo aveva lasciato a casa della madre. Non è l’unico caso di malfunzionamento o funzionamento inefficace del dispositivo. Ma vediamo perché a volte non scatta l’ sos. I problemi di funzionamento. I braccialetti elettronici salvavita hanno problemi frequenti. 🔗 Leggi su Open.online

