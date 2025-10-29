Come funziona DEEP il sistema di droni subacquei per il controllo dei porti presentato dall’Italia
Fincantieri ha presentato DEEP, un sistema basato su droni autonomi, sensori e intelligenza artificiale per la difesa dei porti. I droni scandagliano il fondale marino per verificare la presenza di oggetti estranei e la tenuta delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Fanpage.it
