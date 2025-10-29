Come fanno gli uccelli a non prendere la scossa sui cavi elettrici
Gli uccelli si posano sui cavi dell'alta tensione e non prendono la scossa perché toccandone solo uno la corrente può attraversare il loro corpo senza conseguenze. Quando invece toccano due cavi o una struttura di sostegno, vengono folgorati. Succede alle specie di grandi dimensioni come aquile, avvoltoi e cicogne. Per questi uccelli l'elettrocuzione è una delle principali cause di morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
