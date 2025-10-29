Come essere alla moda indossando un maglione vintage I segreti per renderlo nuovamente chic
A ltroché nuove uscite e tendenze: la moda guarda indietro, ma lo fa uno styling ben studiato. Il maglione vintage jacquard dal sapore rétro ritrova oggi il suo posto tra i capi più desiderati, vantando allegre stampe e colori audaci. Maglioncino autunnale: 5 modi per indossarlo con stile X La chiave è nel contrasto: il calore dei motivi anni Ottanta si mescola al rigore contemporaneo delle linee fluide. È la nuova eleganza rilassata: colta, spontanea, e sorprendentemente moderna. Dove lo abbiamo già visto. Il ritorno del maglione vintage non è un caso isolato. Dalle passerelle Autunno-Inverno 2025 2026 – da Prada a Miu Miu, fino a JW Anderson – il knitwear dal fascino retrò è tornato protagonista, reinterpretato con silhouette ampie e layering sartoriale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
