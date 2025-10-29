Come educare all’uso dello smartphone | regole e limiti

Dilei.it | 29 ott 2025

Con l’accesso alla scuola secondaria di primo grado, è ormai comune acquistare il primo smartphone per i propri figli, ma considerati i tanti rischi e pericoli ai quali si è così esposti, educare ad un uso più consapevole è fondamentale. Nel 2000, in Italia, è arrivato il primo smartphone, con il Nokia 9210, anche se è nel 2007, con il primo iPhone, che le cose sono profondamente cambiate. La telecamera sempre più potente, l’accesso immediato alle applicazioni, i social hanno reso i “ telefonini” sempre meno telefoni e sempre più computer. Ma, se all’inizio, anche per i costi altissimi, si trattava di un prodotto ad esclusivo uso degli adulti, oggi, si è abbassata notevolmente l’età del primo accesso. 🔗 Leggi su Dilei.it

come educare all8217uso dello smartphone regole e limiti

