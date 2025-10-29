Come difendersi dalle truffe
Nuovo incontro di sensibilizzazione organizzato dei Lions Club Cervia Ad Novas a ingresso libero con il coinvolgimento della Libera Università degli adulti di Cervia. Si tratta di " Occhio alle truffe " dove il capitano dei Carabinieri Umberto Cerracchio illustrerà alcune delle tecniche ingannevoli articolate per raggirare i cittadini. L’appuntamento è per martedì 4 novembre alle 16.30 all’Accademia dell’Ospitalità Terenzio Medri di Cervia - Galleria Vittorio Zoffoli, 4. Essere adeguatamente informati sui molteplici sistemi di truffa utilizzati dai malintenzionati rappresenta oggi un aspetto fondamentale per la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
