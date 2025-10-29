Come chiedere il Bonus Mamme 2025 | requisiti scadenze e domanda Inps
Roma, 28 ottobre 2025 – Un piccolo sostegno che può fare la differenza. Il Bonus mamme 2025 arriva con la nuova circolare dell’ Inps e promette fino a 480 euro netti in più a fine anno per le famiglie con almeno due figli. La misura, prevista dal decreto-legge 952025, è pensata per alleggerire il bilancio delle famiglie che ogni giorno bilanciano lavoro e figli. Ecco come richiederlo. Come funziona. Importo e vantaggi. Chi può richiederlo. Le scadenze. Come fare domanda. Quando arriva il pagamento. Come funziona. Si tratta di una misura transitoria, pensata per accompagnare le famiglie nell’anno che precede il nuovo esonero contributivo previsto dal 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
