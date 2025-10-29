Colta da malore all' interno di un negozio 60enne trasportata in ospedale
ANCONA – Intervento del personale sanitario nella mattinata di oggi in un’attività commerciale di via Matteotti, dove una 60enne è stata colta da un malore. Sul posto, oltre all’ambulanza che ha provveduto al suo trasporto in ospedale, anche l'auto medica. La donna, che è stata accompagnata con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
