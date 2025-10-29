Colpo di scena a Belve | Maria De Filippi intervista Francesca Fagnani | Ecco di cosa mi pento
“A questo punto che si fa? Chi arriva?”. Francesca Fagnani ha gli occhi che le brillano mentre inaugura la nuova stagione di “Belve”. Intanto la telecamera inquadra Maria De Filippi che entra in studio. “Permesso?”. Giacca e pantaloni bianchi, la regina di Mediaset arriva sul palco mentre Fagnani esulta: “È successo”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
