Colpo di scena a Belve | Maria De Filippi intervista Francesca Fagnani che si pente di aver spiato il cellulare di Mentana

Milleunadonna.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“A questo punto che si fa? Chi arriva?”. Francesca Fagnani ha gli occhi che le brillano mentre inaugura la nuova stagione di “Belve”. Intanto la telecamera inquadra Maria De Filippi che entra in studio. “Permesso?”. Giacca e pantaloni bianchi, la regina di Mediaset arriva sul palco mentre Fagnani esulta: “È successo”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

colpo di scena a belve maria de filippi intervista francesca fagnani che si pente di aver spiato il cellulare di mentana

© Milleunadonna.it - Colpo di scena a "Belve": Maria De Filippi intervista Francesca Fagnani che si pente di aver spiato il cellulare di Mentana

Altre letture consigliate

colpo scena belve mariaMaria De Filippi a Belve prende il posto di Francesca Fagnani. Cosa farà nelle prossime puntate - Colpo di scena nella prima puntata della nuova stagione di Belve?: la sorpresa di Francesca Fagnani è Maria De Filippi. Riporta msn.com

colpo scena belve maria«Belve»: Maria De Filippi intervista Francesca Fagnani - Divertente colpo di scena nell'ultima puntata di 'Belve', la trasmissione in onda su Rai 2 condotta da Francesca Fagnani. msn.com scrive

colpo scena belve maria“Belve”, Maria De Filippi prende il posto di Francesca Fagnani: “Che belva si sente?” - La regina di Canale 5 sorprende il pubblico di Rai2 sostituendosi alla conduttrice nella prima puntata. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Colpo Scena Belve Maria