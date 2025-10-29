Colpo di fortuna in un bar bresciano | vinti al Lotto 62.000 euro

Brindisi e festeggiamenti in una ricevitoria di via San Rocchino a Brescia, dove un fortunato cliente ha centrato il colpo più alto dell’ultima estrazione del Lotto. Grazie a quattro terni e una quaterna, il giocatore ha vinto 62.250 euro, come riportato da Agipronews.Complessivamente, l’ultimo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

