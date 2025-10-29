Carrara, 29 ottobre 2025 – Era andata al cimitero di Turigliano per sistemare la cappella di famiglia, per tirala a lucido in occasione della ricorrenza dei Santi, ma per fortuna la tragedia è stata solo sfiorata. È finita in ospedale l’anziana che ieri mattina è stata colpita di striscio alla testa dall’insegna di marmo della cappella di famiglia. La scritta si è staccata improvvisamente dalla parte superiore del manufatto e per fortuna ha colpito la donna solo sfiorandola, altrimenti sarebbe stata una tragedia. Nonostante la lievità della ferita la donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso per le medicazioni del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colpita da una lastra, tragedia sfiorata al cimitero