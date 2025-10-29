Nel film ‘Heat’ di Michael Mann c’era Robert De Niro che, dopo il colpo in banca finito con una violenta sparatoria, porta Val Kilmer a ‘ricucirsi’ da un medico di fortuna, per ricominciare la fuga. Bagnolo magari è meno esotica di Los Angeles – punti di vista –, ma più o meno è andata così l’altra notte, tra lunedì e martedì, quando due malviventi hanno cercato un medico nel Comune semi-dormiente – all’alba – dopo aver razziato ben tre attività tra Mancasale e Sesso. Uno dei due perdeva sangue, qualcosa è andato storto durante la spaccata al bar Dogana di via Napoli, e così le pozze ematiche e il fare circospetto durante l’attesa che il primo medico desse loro ascolto, in pieno centro a Bagnolo, hanno attirato le prime segnalazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Colpi da far west a Mancasale. Tre spaccate e fuga a Bagnolo. Traditi dalla 'scia' di sangue