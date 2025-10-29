Collaborazione Cecam e Tel Aviv University protesta del Collettivo Scuola Normale
Oggi il Senato Accademico della Scuola si è riunito per votare, tra le altre cose, il rinnovamento della partecipazione al CECAM, un consorzio di ricerca di cui fa parte anche la Tel Aviv University. Da quando abbiamo scoperto l’esistenza di questa collaborazione, abbiamo raccolto e diffuso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
Med-Or consolida la collaborazione con l'Inss di Tel Aviv: un workshop su conflitti e sicurezza - La diversità culturale da intendere non come una barriera, ma come una ricchezza che può essere un punto di ... Come scrive huffingtonpost.it
Resta il gemellaggio con Tel Aviv, scontri a Milano - Tensione e tafferugli fuori Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, dopo che l'Aula ha respinto lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. Segnala ansa.it
Serie di incontri a Tel Aviv per nuove collaborazioni col Trentino - Questi i temi al centro degli incontri che il presidente della Provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, ha avuto oggi a Tel Aviv, Israele. Lo riporta ladigetto.it