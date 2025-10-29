Colin Farrell ritiene la sceneggiatura di Matt Reeves per The Batman – Parte II un capolavoro
Colin Farrell non ha che elogi per la sceneggiatura scritta da Matt Reeves per The Batman – Parte II. L’attore è pronto a riprendere il ruolo del Pinguino nel sequel, con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, e ha fornito alcune anticipazioni sulla sceneggiatura. “ Avevo molte opinioni da condividere con Matt sulla sceneggiatura”. “Penso davvero che sia un capolavoro. Una sorta di capolavoro contemporaneo del genere ”, ha detto Reeves nel podcast Happy Sad Confused. “ È davvero brillante e Robert ha davanti a sé un viaggio meraviglioso da intraprendere e da far vivere al pubblico ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
The Penguin, la serie dedicata al Pinguino di Colin Farrell, è stata uno dei maggiori successi televisivi del 2024. Un tuffo nel lato oscuro di Gotham City, tra alleanze fragili e giochi di potere, che ha conquistato pubblico e critica. Nonostante fosse nata come Vai su Facebook
Colin Farrell nei panni di un giocatore d'azzardo sfortunato in fuga nella capitale mondiale dei casinò... La ballata di un piccolo giocatore, diretto da Edward Berger, sarà disponibile su Netflix dal 29 ottobre. - X Vai su X
Su Netflix Colin Farrell e Tilda Swinton non salvano “La ballata di un piccolo giocatore” - Il regista di "Conclave" si sposta dal Vaticano a Macao, ma questo film sul gioco d'azzardo, e sulle sue implicazioni, aggiunge poco al genere noir ... Si legge su iodonna.it
A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario: i migliori film in streaming del protagonista Colin Farrell - Torna elle sale l'attore irlandese candidato all'Oscar di cui vi proponiamo cinque valevoli film in streaming. Lo riporta comingsoon.it
Sgt Rock, Colin Farrell è ancora coinvolto nel film DC? L'attore rompe il silenzio - In una recente intervista, Colin Farrell ha fornito un importante aggiornamento sul suo coinvolgimento nel film Sgt Rock. Scrive cinema.everyeye.it