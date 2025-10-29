Colin Farrell ritiene la sceneggiatura di Matt Reeves per The Batman – Parte II un capolavoro

Colin Farrell non ha che elogi per la sceneggiatura scritta da Matt Reeves per The BatmanParte II. L’attore è pronto a riprendere il ruolo del Pinguino nel sequel, con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, e ha fornito alcune anticipazioni sulla sceneggiatura. “ Avevo molte opinioni da condividere con Matt sulla sceneggiatura”. “Penso davvero che sia un capolavoro. Una sorta di capolavoro contemporaneo del genere ”, ha detto Reeves nel podcast Happy Sad Confused. “ È davvero brillante e Robert ha davanti a sé un viaggio meraviglioso da intraprendere e da far vivere al pubblico ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

