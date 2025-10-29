Colf e badanti rinnovato il contratto Ecco cosa cambia per le famiglie
Il nuovo contratto per colf e badanti è realtà. Dopo una lunga fase di negoziazione, sindacati e associazioni datoriali hanno trovato l’intesa che ridisegna le regole di un settore che conta centinaia di migliaia di lavoratori. In arrivo aumenti di stipendio, nuove garanzie e riconoscimenti per una categoria spesso dimenticata ma indispensabile nella cura di famiglie, anziani e bambini. Un passaggio necessario ma che comporta un aumento della spesa per le famiglie. Dall'1 novembre 2025, data di entrata in vigore dell'accordo, la spesa per le famiglie datrici di lavoro potrà crescere di oltre 230 euro al mese per i livelli medi, tra nuovi minimi salariali, rivalutazione Istat e maggiori oneri contributivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
#LavoroDomestico, rinnovato il #Contratto collettivo nazionale per oltre 817mila lavoratrici e lavoratori assistenti familiari (colf, badanti e baby sitter). ? Firmato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs insieme a Federcolf con Fidaldo e Domina, l’accordo Vai su Facebook
$DecretoFlussi2026: il click day si avvicina! Sai come prepararti per assumere colf, badanti o baby sitter? Guida pratica di $Assindatcolf ? lavorodomestico.assindatcolf.it/decreto-flussi… $LavoroDomestico $ClickDay - X Vai su X
Nuovo contratto colf e badanti: aumenti di 100 euro in busta paga - Firmato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico: interessa 817mila assistenti familiari ... Si legge su msn.com
Nuovo contratto per colf e badanti: aumenti medi mensili da 100 euro e più tutele per i lavoratori - Da novembre, nuovi minimi salariali e tutele per la genitorialità per oltre 817mila lavoratori domestici in Italia ... ilfattoquotidiano.it scrive
Colf e badanti, il nuovo contratto: tutti gli aumenti da gennaio. Per le famiglie 100 euro in più al mese - È arrivata la firma dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, ... Segnala ilmessaggero.it