Colf e badanti il nuovo contratto e tutti gli aumenti Per le famiglie 40 euro in più da gennaio 100 nel 2028

Colf e badanti, firmato il rinnovo del contratto. È arrivata la firma dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, applicato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Colf e badanti, il nuovo contratto e tutti gli aumenti. Per le famiglie 40 euro in più da gennaio, 100 nel 2028

#LavoroDomestico, rinnovato il #Contratto collettivo nazionale per oltre 817mila lavoratrici e lavoratori assistenti familiari (colf, badanti e baby sitter). ? Firmato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs insieme a Federcolf con Fidaldo e Domina, l’accordo Vai su Facebook

$DecretoFlussi2026: il click day si avvicina! Sai come prepararti per assumere colf, badanti o baby sitter? Guida pratica di $Assindatcolf ? lavorodomestico.assindatcolf.it/decreto-flussi… $LavoroDomestico $ClickDay - X Vai su X

Colf e badanti, il nuovo contratto: tutti gli aumenti da gennaio. Per le famiglie 100 euro in più al mese - È arrivata la firma dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, ... Lo riporta ilmessaggero.it

Nuovo contratto per colf e badanti: aumenti medi mensili da 100 euro e più tutele per i lavoratori - Da novembre, nuovi minimi salariali e tutele per la genitorialità per oltre 817mila lavoratori domestici in Italia ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Colf e badanti, aumenti fino a 230 euro al mese. Ecco come cambiano stipendi e tutele - Dal 1° novembre 2025 scattano aumenti e nuove tutele nel contratto domestico. Riporta panorama.it