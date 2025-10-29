Colf e badanti aumenti fino a 230 euro al mese Ecco come cambiano stipendi e tutele

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, siglato a Milano da sindacati e associazioni datoriali, rappresenta un punto di svolta per colf, badanti e baby sitter, ma anche un aumento concreto per chi assume. Dal 1° novembre 2025, con l’entrata in vigore dell’accordo, la spesa media per le famiglie potrà salire fino a 230 euro al mese tra nuovi minimi salariali, rivalutazione Istat e oneri contributivi aggiuntivi. Secondo le nuove tabelle, il livello medio BS vedrà un incremento di 100 euro lordi mensili, a cui si aggiunge il recupero di 135,75 euro per l’adeguamento al costo della vita registrato tra il 2021 e il 2025. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Colf e badanti, aumenti fino a 230 euro al mese. Ecco come cambiano stipendi e tutele

