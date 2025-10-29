Colf badanti e baby sitter | accordo su rinnovo contratto collettivo Ecco cosa cambia

È stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, applicato a oltre 817mila assistenti familiari tra colf, badanti e baby sitter. L’intesa è stata siglata dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf, e dalle associazioni datoriali Fidaldo e Domina a conclusione di un percorso negoziale complesso. Cosa cambia con il nuovo contratto. Il nuovo contratto che entrerà in vigore a partire dal primo novembre 2025, spiegano i sindacati, segna un importante risultato sul fronte normativo ed economico. Ecco cosa cambia Per la prima volta nella contrattazione del settore si assiste ad un significativo incremento dei minimi salariali, pari a 100 euro lordi a regime sul livello medio BS (destinato ai lavoratori che svolgono attività di assistenza a persone autosufficienti). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Colf, badanti e baby sitter: accordo su rinnovo contratto collettivo. Ecco cosa cambia

